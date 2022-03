GO! scholengroep Antwerpen voorziet containerklassen voor 100 Oekraïense leerlingen, wel nog groot lerarentekort

Aan de August Van de Wielelei in Deurne staan momenteel een aantal containerklassen leeg. Ze zouden naar Beringen verhuizen om daar dienst te doen als tijdelijke school, maar er is nu beslist dat ze toch langer in Deurne blijven. "De druk in Antwerpen is hoog om OKAN-leerlingen uit Oekraïne op te vangen", vertelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen. "We zijn dus blij dat we de kans krijgen om een 100-tal kinderen uit Oekraïne te begeleiden, op een plaats waar ook buitenruimte is."