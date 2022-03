Groepsaankoop gas en elektriciteit van provincie West-Vlaanderen voorlopig geen succes

Van de 90.000 gezinnen die vooraf interesse toonden in de groepsaankoop, hebben nog maar 15.000 effectief toegezegd. 5.000 gezinnen zeggen niet in te stappen in het aanbod. "Dat betekent dat nog zo'n 70.000 gezinnen niet beslist hebben", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "De periode loopt nog tot 25 maart. De mensen zijn aan het wachten en aan het vergelijken. Vorig jaar was niemand echt met energieprijzen bezig. Dit jaar liggen mensen daar wakker van. Velen hopen nog op een stabilisering van het conflict in Oekraïne en kijken nog even de kat uit de boom."