Verrassende ommekeer: president van Guatemala spreekt veto uit over strengere abortuswet

Het Guatemalteekse parlement keurde dinsdag een wet goed die de gevangenisstraf op abortus zou verhogen van 3 naar 5 à 10 jaar. Abortus is enkel toegelaten wanneer het leven van de moeder ernstig in gevaar is. Ook het homohuwelijk en onderwijs over holebi's en genderdiversiteit zou verboden worden. Het homohuwelijk is nu ook niet legaal, maar ook niet uitdrukkelijk verboden. Volgens voorstanders van het wetsvoorstel stroken die zaken niet met de christelijke moraal.