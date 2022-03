Plezierboten blijven weg uit jachthaven van Oudenaarde door hoge brandstofprijzen

In de jachthaven van Oudenaarde is het opvallend rustiger dan anders. Normaal gezien is het er nu een drukte van jewelste, door het begin van de lente en de start van het wielerseizoen. Maar de mensen blijven weg omdat een boottrip te duur dreigt te worden door de oplopende brandstofprijzen. "Normaal ligt de haven vol in de maand voor de Ronde van Vlaanderen, maar nu hebben we nog maar 1 reservatie", zegt havenmeester Maurice Vanden Abeele.