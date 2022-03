Helmut Lotti wil thuis in Durbuy vier Oekraïense vluchtelingen opvangen: "Ik wil iets doen, en ik ben er klaar voor"

Helmut Lotti woont al een tijdje in het Waalse stadje Durbuy "in het hol van Pluto", zo zegt hij zelf. De zanger is bereid om vier Oekraïense vluchtelingen op te vangen bij hem thuis, en heeft daarvoor zelf de stap gezet om zich aan te melden als opvangplek.

“De burgemeester van Durbuy is ook onze dierenarts, dus we kennen elkaar persoonlijk. Ik had gevraagd wat ik kon doen om die mensen te helpen, en hij heeft mij meteen officieel aangemeld als gastgezin", vertelt de zanger.

"Op onze bovenverdieping staan twee logeerkamers - elk met een tweepersoonsbed - zo goed als altijd leeg. Er is is tussen beide kamers apart sanitair, met een inloopdouche, een lavabo, een toilet. Dus eigenlijk kan daar gemakkelijk een moeder met drie kinderen in alle rust en privacy verblijven. En die mensen zijn ook bij ons op het gelijkvloers welkom, om samen te eten bijvoorbeeld."