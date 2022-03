Hoe vangt Vlaanderen Oekraïense vluchtelingen op? "Nooit geziene operatie die veel inspanningen vraagt"

We weten vandaag ook niet hoeveel Oekraïense vluchtelingen er uiteindelijk naar ons land zullen komen. "Dit is een nooit geziene operatie en dat gaat heel veel inspanningen kosten", zegt Somers. "We weten niet of er 200.000 mensen komen. Dat is een worst case scenario."

Hoe dan ook is er afgesproken om deze week nog 10.000 plaatsen beschikbaar te maken in België (6.000 in Vlaanderen). Tegen het einde van de maand zouden dat er al 30.000 moeten zijn voor heel het land. "Ik denk dat we een soort cascade moeten opbouwen", zegt minister van Wonen en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). "We hebben #plekvrij, en daarnaast kijken we naar de lokale besturen, naar grote opvanginitiatieven in toeristische instellingen, kerkinstellingen en welzijnsinstellingen. Daarna komen in laatste instantie die woondorpen."

Er zouden in heel Vlaanderen 15 van die woondorpen komen, maar daarover moet de knoop nog definitief worden doorgehakt. Zelf streeft Diependaele ernaar om zo'n 1.000 sociale woningen tijdelijk ter beschikking te stellen. Het gaat om woningen die nu leeg staan in afwachting van een renovatie of afbraak die tijdelijk in orde worden gesteld voor noodopvang.

"We moeten vluchtelingen zo veel mogelijk toeleiden naar collectieve opvang om ervoor te zorgen dat de druk op de woningmarkt, die voor de Vlaming al een gigantische uitdaging is, zo beperkt mogelijk blijft", zegt Diependaele.