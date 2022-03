In Eeklo herdenken vrienden meester Frank die bij busongeval in Sierre omkwam: “Na 10 jaar ebt de pijn wat weg, maar ze zal nooit verdwijnen”

Bij de eerste radioberichten over het ongeval in Sierre, legde Piet nog niet meteen de link. "Het was mijn vrouw die besefte dat Frank wel bij het ongeval kon betrokken zijn. We wisten dat hij elk jaar meeging op sneeuwklas met het 6e leerjaar. Toen we hem niet op zijn gsm konden bereiken, belden we naar zijn huis, en zijn oudste dochter Antje nam op. Het was heel bevreemdend en zwaar om haar heel volwassen en realistisch te horen zeggen: 'Inderdaad, het was de school van papa en hij was mee op de bus, we hebben al sinds vannacht contact proberen te nemen met hem, maar het lukt niet'. Dus eigenlijk concludeerde ze toen al dat haar papa gestorven was. En dat is wat we de rest van ons leven zullen meedragen.”