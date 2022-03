Inburgeraars in Genk leren Nederlands door vrijwilligerswerk te doen: "Ik werkte in de bib in Turkije en nu in Genk"

Arzum Aslanyurek werkte in Turkije in de bibliotheek. Nu ze in Genk woont, heeft ze de kans gekregen om ook daar in de bib te werken. "Het is niet moeilijk voor mij", lacht Arzum. "Ik ken het systeem. Ik werk nu twee weken hier. Doordat ik Turks praat, kunnen Turkssprekende bezoekers mij ook in het Turks hun vraag stellen. Dat verlaagt de drempel en daardoor voelen mensen zich ook welkom in de bib."