Israël, Turkije en de Russisch-Oekraïense bemiddeling: kunnen zij een doorbraak forceren?

Dat Turkije sterke banden heeft met Rusland, is niet nieuw. Belangrijke hoeveelheden energie, graan en toerisme-inkomsten komen van Rusland. Ook bouwt Rusland een kerncentrale in Turkije. En Ankara koopt S-400 luchtafweerraketten in Moskou. Het Westen en de NAVO zijn niet altijd blij met die nauwe banden. Maar nu komen ze van pas. President Erdogan krijgt gehoor als hij de telefoon laat rinkelen in het Kremlin. Of Poetin ook iets doet met de Turkse boodschap, is een andere zaak. Hij is alleszins tevreden dat hij een vriend heeft in het NAVO-bondgenootschap.