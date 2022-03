Jelle Wallays is peter van Roeselaarse wielerploeg Younited Cyclists

Wallays weet waarover hij spreekt. “Tijdens een fietstocht kan je je gevoelens of de problemen van de dag ventileren en kom je telkens als een ander mens thuis. Voor iedereen is fietsen een goede ervaring”, zegt de profrenner die geboren en getogen is in Roeselare maar ondertussen in Staden woont. “Ik kan er ook genoeg tijd voor vrij maken, ondanks het drukke trainings- en wedstrijdschema van de ploeg. Eigenlijk wordt er niet zoveel verwacht van mij als peter van de organisatie. Als het past in mijn schema, kan ik iets doen. Soms is dat iets klein, zoals vandaag het eerste ritje van 45 km met de mensen van Younited Cycling. Voor mij is dit een rustdag in de ploeg, dus dat komt perfect uit.”