Heel wat reizigers in Brussel-Centraal keken vanmiddag verrast op, toen bleek dat daar een klassiek concert aan de gang was. Het was de afstrap van de 17e editie van het Klarafestival. "Een zot idee om klassieke muziek terug midden in de maatschappij te zetten", zegt festivalartiest Reinoud Van Mechelen over het bijzondere concert.