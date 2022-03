Kleuters van wijkschool 't Molenholleke in Zolder doen mee aan pyjamadag: Als steun aan ziek klasgenootje Tias

Op 11 maart is het pyjamadag en dan komen ook de kleuters en leerkrachten van wijkschool 't Molenholleke in Zolder in pyjama naar school. De kleutertjes weten maar al te goed wat Bednet is, het platform dat in de kijker staat op pyjamadag. Hun klasgenootje Tias, dat aan leukemie lijdt, volgt de lessen namelijk van thuis uit. "Toen we Bednet installeerden, hadden de kindjes en Tias elkaar al maanden niet meer gezien. Het moment dat ze elkaar terugzagen via de camera, was heel mooi."