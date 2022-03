Op de top kwam ook de Oekraïense vraag om EU-lid te kunnen worden aan bod. Daar was op voorhand geen overeenstemming over. De Raad heeft de Europese Commissie nu gevraagd om de Oekraïense vraag - net als die van Moldavië en Georgië - te onderzoeken en haar opinie te geven, "in overeenstemming met wat in de Europese verdragen is voorzien". In afwachting daarvan "versterken we de banden en verdiepen we het partnerschap om Oekraïne te ondersteunen op zijn Europese pad", klinkt het.

De Raad had het ook nog over de Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas en Russische olie. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen deed er haar plannen uit de doeken om de EU in staat te stellen om fossiele brandstoffen uit Rusland vanaf 2027 te bannen.

Binnen een jaar kan de EU al af van tweederde van het Russische gas, zei vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans eerder deze week al. Rusland is op dit moment goed voor 45 procent van de Europese gasinvoer. Het land levert ook aardolie en steenkool.