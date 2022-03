Lucien (95) uit Blankenberge traint 3 keer per week in fitness: "Vroeger ging ik elke dag, nu laat ik 48 uur tussen"

Lucien sport al zijn hele leven. Hij gaat al meer dan 30 jaar naar de fitness. Vroeger kwam hij elke dag, maar op advies van een trainer gaat hij nu "amper" 3 keer per week. "Een trainer zei dat ik 48 uur moet tussenlaten want spieren moeten ook rusten. Als je gewoon bent om te sporten en je forceert je spieren niet, dan is het gezond. De ene dag ben ik wel meer in vorm dan de andere."

Lucien is ongetwijfeld het oudste lid van de club, maar daar ligt hij niet van wakker. "Ik krijg veel respect van de jonge mensen. Als ik binnenkom, zeggen ze "onze jongste is hier". Velen zouden tekenen om dat ook te kunnen op mijn leeftijd. Zolang het lukt, doe ik verder. Het is een kwestie van wilskracht."