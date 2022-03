Maandag start de renovatie van het overdekte zwembad van Heule

Eind oktober 2021 ging het zwembad Lago Lagaeplein dicht. Oorspronkelijk slechts voor een paar maanden om de loskomende verflagen te verwijderen en de kuipen opnieuw te cementeren. “Een duurdere oplossing die meer tijd in beslag nam, drong zich echter op. Een gespecialiseerd bedrijf zal nu een vinylesterlaag aanbrengen. Dat is een soort polyester dat meer garanties biedt voor de toekomst. De gespecialiseerde aannemer is aangesteld via een gunningsprocedure. Dat nam meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. Maar eens de nieuwe badkuipen zijn geplaatst, blijven ze goed voor nog eens 15 jaar”, zegt Allijns.