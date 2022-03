Tienduizenden kinderen zitten vast in Oekraïense stad Marioepol, Unicef: "De stad is momenteel de hel op aarde"

Bovendien is er ook geen elektriteit en gas meer. Mensen zitten zonder stroom en hebben geen verwarming meer. "Veel mensen worden ziek, door de vochtigheid en de koude."

"We proberen te doen wat we kunnen", zegt Sasha. Zo proberen Rode Kruis-medewerkers het voedsel dat ze nog in voorraad hebben ter beschikking te stellen van de mensen die in hun gebouw schuilen. Ze gaan ook op zoek naar voedsel in vernietigde huizen. Ze hebben nog wat brandstof op voorraad waarmee ze per dag 3 tot 4 uur noodgeneratoren kunnen laten draaien. Mensen uit de buurt komen er hun telefoon opladen, zodat ze die 's nachts als lamp kunnen gebruiken.