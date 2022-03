Duivenpopulatie in Mechelen daalt met 20 procent in 1 jaar tijd na anticonceptieplan

Mechelen heeft sinds vorig jaar een campagne tegen de overlast van de duiven in de stad. Door maïs met niet hormonale anticonceptie in hun voederbakken te mengen neemt de populatie af. "Op één jaar tijd is die al met een vijfde gedaald. In de stad staan drie voedsel dispensers, aan de twee stations van Mechelen en in de stad zelf. Die dispensers staan op daken zodat duiven het voedsel weten te vinden", zegt Patrick Princen (Groen) bij Radio 2 Antwerpen.