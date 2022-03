Na 2 jaar nu toch Noordkaap in de Ancienne Belgique 

Zaterdag geeft Noordkaap in de AB de kick-off van een reeks concerten die twee jaar on hold stonden. Eerst was het de bedoeling om in 2020, exact 20 jaar na de afscheidsconcerten in de AB en 30 jaar na het winnen van HUMO’s Rock Rally een reeks concerten te geven. Maar corona stak daar een stokje voor. Deze ‘stilstand’ werd ook letterlijk toen Meuris in december 2020 een hartstilstand kreeg.