Caffee Cognac in Aalst moet na 20 jaar naam veranderen: "Vreemd dat we er nu pas iets over horen"

De naam Cognac is een beschermde naam, en mag in Europa nergens anders gebruikt worden dan in de Franse streek Cognac zelf. In september kregen uitbaters Kristof Henkens en Nicolas Standaert van Caffee Cognac in Aalst een brief uit Parijs. "We dachten eerst dat het een grap was, maar hij kwam van het Franse registratiekantoor. Er stond in dat ons café met zijn naam een inbreuk pleegt op de bescherming van de geografische indicatie "Cognac". Het is toch wel vreemd dat ze daar nu pas op uitgekomen zijn."