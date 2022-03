NASA opent "nieuw" staal van de maan dat in 1972 naar de aarde is gebracht en 50 jaar verzegeld is gebleven

Het staal dat nu bestudeerd wordt, ANGSA 73001, is een deel van een staal dat in een buis verzameld werd door de astronauten Eugene Cernan en Harrison 'Jack' Schmitt in december 1972, tijdens de laatste missie van het Apollo-programma, Apollo 17.

De astronauten hamerden 2 met elkaar verbonden buizen van zo'n 35 cm lang en met een diameter van 4 cm in het oppervlak van de maan om stukjes gesteente en grond te verzamelen uit de afzetting van een grondverschuiving in de Taurus-Littrow-vallei.

De astronauten verzegelden vervolgens een van de buizen onder vacuüm. Slechts twee buizen zijn ooit verzegeld onder vacuüm op de maan voor ze naar de aarde werden gebracht en dit is de eerste die geopend wordt.

De verzegelde buis van Apollo 17 werd op aarde zorgvuldig opgeborgen in een beschermende vacuüm-koker en sindsdien bewaard in het Johnson Space Center onder een gecontroleerde atmosfeer.



De andere buis die de astronauten van Apollo-17 in de maan sloegen, 73002, werd naar de aarde gebracht in een normale, niet verzegelde houder. Die buis, de bovenste van de twee, werd in 2019 geopend en ze bleek een interessante verzameling korrels en kleinere objecten, die rocklets genoemd worden, te bevatten. Die werden door geologen gretig bestudeerd.

De plaats waar het staal genomen was, was namelijk erg interessant omdat er een aardverschuiving had plaatsgevonden. "Het regent niet op de maan en we begrijpen niet echt hoe aardverschuivingen er kunnen plaatsvinden", zei doctor Juliane Gross van ARES en de adjunct-conservator van de Apollo-stalen. "Misschien kunnen we begrijpen wat ze veroorzaakt als we de diepere delen van het bodemmonster bekijken."