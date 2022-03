Negatief advies voor kappen van Sterrebos in Gent: "Nu hopen dat de minister dat advies ook volgt"

Al maanden is het onduidelijk of het Gentse Sterrebos wel of niet wordt gekapt. De provincie had aan de Gentse universiteit een vergunning gegeven om op de plaats van het Sterrebos een nieuwe studenthome te bouwen. Er is een tekort aan studendenkamers in Gent, en een nieuwbouw zou dat deels moeten oplossen. Maar tegen die beslissing van de provincie zijn redelijk wat bezwaren ingediend, en nu is er ook het negatief advies van de Vlaamse administratie aan minister Demir.