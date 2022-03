Nieuw mijnmuseum in Beringen krijgt ondergrondsimulatie en zelfs een denkbeeldige lift naar beneden

Tot slot komt er ook nog een depot waar de collectie van het museum kan in ondergebracht worden. "We hebben een grote collectie zoals de plannen en de boekhouding van alle Limburgse zetels. Het is belangrijk dat het toegankelijk is voor studenten en andere geïnteresseerden. Het is nu aftellen naar de opening", zegt William tot slot. De genodigden kregen als aandenken een mijnwerkerszakdoek met een stuk zeep. Zo kan iedereen proper gewassen naar de opening komen in 2024.