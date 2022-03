Vlaamse animatiereeks "Ninja Express" populair bij kinderen in 192 landen en best bekeken kinderprogramma op BBC 

Een animatiereeks maken is zeer ambachtelijk werk, benadrukt Decraene. "Vroeger gebeurde dat met kalkeerbladen, intussen uiteraard met de computer, maar ook dan is het seconde per seconde werken." Zo'n 2 jaar lang werkte een internationaal team van 110 mensen aan het eerste seizoen. "We hadden teams in Gent, Dublin, Parijs en Lille. Want Frans geld moet je bijvoorbeeld opnieuw in Frankrijk spenderen. De verhalen zijn ook heel belangrijk, daarvoor hebben we samengewerkt met een team van -voornamelijk- Engelse scenaristen."