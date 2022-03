Nokere Koerse waarschuwt renners voortaan met grote LED-schermen voor obstakels

Organisaties van wielerwedstrijden zetten steeds meer in op veiligheid voor renners. Al enkele jaren worden handleidingen gemaakt voor renners. Daarin staan de gevaarlijkste punten van een parcours. Nokere Koerse gaat nu nog een stap verder. Het zal volgende week grote LED-schermen inzetten waarmee het renners nog meer zal proberen inlichten over gevaarlijke punten. "We willen er alles aan doen om valpartijen te voorkomen", zegt organisator Robrecht Bothuyne.