Noodwoningen voor mensen zonder onderdak: België deed het al eens na WO I (al ging dat toen niet zo vlot)

In tegenstelling tot de nooddorpen waar nu voor de Oekraïners aan gedacht werd, ging het na de Eerste Wereldoorlog eerder om individuele woningen. "In elk dorp werd een woning of twee geleverd", legt Chielens uit.

Al zijn er ook uitzonderingen. "Op het Minneplein in Ieper werd wel een soort dorp in één keer aangelegd met een honderdtal houten noodwoningen", klinkt het. "Het dorpje Boezinge was helemaal van de aardbol verdwenen, daar ontstond ook een soort nieuwe kolonie van noodwoningen."