BEKIJK - Om de haverklap luchtalarm, maar dokters werken voort: “Wij reageren praktisch niet meer, wat kunnen we doen?”

Ihor Vitenko, een Oekraïense dokter uit Gent, is naar zijn land teruggekeerd. Hij coördineert in Chmelnitski in het westen van Oekraïne medische hulp voor het front en springt bij waar nodig. Onze reporter Rudi Vranckx zocht hem op in het ziekenhuis en stelde vast dat het luchtalarm boven de stad om de haverklap afging, maar de dokters werkten voort. Bekijk hierboven de reportage.