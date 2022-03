Steden en gemeenten vragen hulp: "Wij kunnen opvang van Oekraïense vluchtelingen niet alleen aan"

De Vlaamse steden en gemeenten zijn alleszins vragende partij voor zo'n collectieve opvangregeling. "De lokale besturen kunnen de opvang van Oekraïense vluchtelingen niet alleen aan", aldus Nathalie Debast. "We zien al veel solidariteit, maar we moeten ook realistisch zijn, we verwachten 200.000 vluchtelingen in België, waarvan 60% in Vlaanderen. Individueel kunnen wij dat niet aan en wij pleiten dan ook voor een collectieve opvang."