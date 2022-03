Na luxewagens, boten en een waterkanon: FOD Financiën verkoopt vier paarden

Vier opvallende items in de catalogus van de Finshop, de winkel van de FOD Financiën: Fanta des Pins, Big Ben d’Anvie, Gatsby du Phenix en Victor de la Podkova. De vier paarden, drie gecastreerde hengsten en één merrie, worden via een veiling via e-mail te koop aangeboden.

De vier dieren zijn 15, 9, 7 en 5 jaar oud. Op de website van de Finshop staan alle details over de paarden. Wie interesse heeft in een van de dieren, kan volgende week naar een kijkdag in een manège in Theux, in de provincie Luik. Opgelet: tijdens de kijkdag mag je de paarden niet bestijgen, enkel kijken vanop een veilige afstand. Nadien worden de dieren via veiling per e-mail verkocht.