Paul Jacobs uit Bilzen raakt voorlopig niet weg uit Oekraïne: "Onmogelijk door taalproblemen en complete chaos"

Paul Jacobs heeft een bedrijf in Oekraïne. Tot enkele dagen geleden wou hij absoluut blijven. Maar omdat de aanvallen van het Russische leger onvoorspelbaarder werden, bedacht hij zich. Hij hoopte gisteren of vandaag naar Polen te kunnen vertrekken, maar tot zijn grote frustratie is dat niet gelukt. "Met de bus of de trein gaat het niet, wegens taalproblemen en chaos overal. Ik zal dus een taxi moeten vinden, of via de hulp van organisaties proberen weg te geraken. Maar tot nu toe is dat dus niet gelukt."