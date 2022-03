Demir dient klacht in tegen ex-topambtenaar Milieu-inspectie: "Aanwijzingen van belangenvermenging en corruptie"

Naar aanleiding van de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht sprak VRT NWS in september met verschillende milieu-inspecteurs van de Vlaamse overheid. Zij vertelden anoniem dat het jarenlang niet mogelijk was om vervuiling bij bedrijven rond de Antwerpse haven, zoals chemiebedrijf 3M, goed te controleren. De getuigen spraken van een ernstig personeelstekort, veroorzaakt door besparingen en politieke beïnvloeding via hun leidinggevende.

Daags na de uitzending meldde minstens één van die getuigen zich bij Audit Vlaanderen, de overheidsdienst die de werking van andere overheidsdiensten doorlicht. Twee weken voor de uitzending van “Pano" had Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir namelijk een doorlichting van de verschillende inspectiediensten besteld.

Demir vond dat er in de onderzoekscommissie PFOS, in het Vlaams Parlement, niet voldoende antwoorden kwamen op vragen over de overheidsdiensten die moeten controleren of bedrijven de milieuwetgeving respecteren. Demir vroeg “een volledige screening van het systeem" om te onderzoeken wat fout is gelopen en wat verbeterd kan worden.