De Croo ziet Europese steun voor plafonnering gasprijzen: "Geen uitgaven doen die in zakken van Rusland terechtkomen"

De meeste lidstaten van de Europese Unie zijn ervoor gewonnen om in te grijpen in de gasprijzen. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) laten verstaan voor aanvang van de tweede dag van een Europese top in Versailles. "We moeten ervoor zorgen dat we niet steeds dure uitgaven doen die recht in de zakken van Rusland terechtkomen", aldus De Croo.