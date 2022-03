Oost-Vlaanderen maakt noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in Caermersklooster in Gent

De provincie benadrukt dat ze enkel een deel van het pand zal gebruiken dat ook voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden. "We denken aan de conciërgewoning en we gaan daar nu verder over samenzitten met de stad en het OCMW. Het is de bedoeling om die mensen op te vangen in een noodwoning die een tijdje gebruikt kan worden", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (Groen).