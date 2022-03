Radio Minerva krijgt nieuwe kans om radiofrequentie te behouden

In het Vlaams Parlement kondigde minister Dalle aan dat er opnieuw een soort wedstrijd komt om de erkenningen voor de radiozenders uit te delen. Kandidaten die interesse hebben, mogen opnieuw een dossier indienen, ook Radio Minerva. "We zagen dit aankomen, de minister wil zich niet in een wespennest steken met een juridische slag. Dit is een propere en elegante oplossing", zegt Frank Boekhoff, voorzitter van Radio Minerva op Radio 2 Antwerpen.

"We gaan ervoor. Wij hebben de vorige erkenningsronde gewonnen, de band met de lokale bevolking is nog meer aangehaald, en ik denk dat ons dossier alleen maar sterker kan zijn", zegt Boekhoff strijdvaardig.