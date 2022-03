Raif Badawi, symbool van vrije mening in Saudi-Arabië, is na 10 jaar cel en 50 zweepslagen opnieuw vrij

Raif Badawi is nu 38 en is uitgegroeid tot een symbool van de moeizame strijd voor vrije meningsuitging in het oerconseratieve Saudi-Arabië. Aanleiding was een pleidooi op het internet waarin hij opriep om een einde te maken aan de grote invloed van de religie (islam) op de maatschappij in zijn land. Zo had Badawi grote kritiek op de erg invloedrijke "zedenpolitie" in Saudi-Arabië die hard optreedt tegen wat beschouwd wordt als "inbreuken" op de streng islamitische gebruiken in het land.