Reuzenhuis van de Gezinsbond strijkt neer in Antwerpen: "Je waant je Joske Vermeulen"

Het Reuzenhuis van de Gezinsbond heeft vandaag zijn deuren geopend in Antwerpen. Bezoekers staan er letterlijk in de schoenen van de allerkleinsten. "Alles is hier drie keer uitvergoot. Van de trap, tot de tafels en stoelen. Je ziet dus zelf de risico's door de ogen van je kind of kleinkind", zegt Erik Boon van de Gezinsbond.