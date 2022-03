Leuven maakt zich klaar om Oekraïnse vluchtelingen op te vangen: "Ontroerd door zoveel solidariteit"

De Scheutsite in Leuven, een groot park met twee leegstaande gebouwen, wordt volop in gereedheid gebracht om er Oekraïnse vluchtelingen op te vangen. Er zullen 120 mensen voor enkele maanden terecht kunnen. Daarnaast bereidt de stad Leuven samen met andere organisaties en vrijwilligers nog andere acties voor. Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) is alvast erg ontroerd door de solidariteit.