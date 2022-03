Uitbater omstreden crèche in Schoten dient bezwaar in tegen opheffing vergunning door Kind en Gezin

De bal ging aan het rollen na een klacht in februari. Daarop besloot Kind en gezin de crèche vanaf 1 maart voor twee maanden preventief te schorsen. Volgens Kind en Gezin was de uitbater in het verleden al eens veroordeeld voor "kindermishandeling" en mocht ze geen contact hebben kinderen.

Ze mocht wel de zaak zelf uitbaten, omdat ze in beroep enkel persoonlijk was veroordeeld en niet als rechtspersoon. Volgens de advocaat van de uitbater ging het niet over kindermishandeling, maar om "onopzettelijke slagen en verwondingen, en ontering" van jonge kinderen.