Schurft ontdekt in Leuvense kinderopvang De Girafant: "Niet gevaarlijk, behandelplan ligt klaar"

"Het is belangrijk dat iedereen tegelijk behandeld wordt", geeft Tejpar aan. "We zijn daarom eerst met contact tracing gestart, want onze kinderopvang telt verschillende afdelingen. De uitbraak valt te situeren in één leefgroep, maar doordat we soms personeel inzetten in verschillende leefgroepen kan de verspreiding snel gaan. Op basis van de contact tracing gaan we nu 3 leefgroepen behandelen." Daarvoor is er met het Agentschap Zorg en Gezondheid een behandelplan uitgewerkt.