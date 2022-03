Stad Tienen zorgt voor huisvesting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

"Er zijn intussen al vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen in Tienen", weet Partyka. "Zij hebben meestal onderdak gevonden bij familie. Wie geen familie heeft in ons land moet zich eerst aanmelden in het nationaal crisiscentrum in Brussel. Die mensen krijgen dan een plaats toegewezen in één van de steden of gemeenten die opvang aanbieden. Het is een stukje onze plicht om daarin een steentje bij te dragen. We hebben tijdens de coronacrisis al bewezen dat steden en gemeenten veel aankunnen. En dat zal ook nu lukken, dankzij de inzet van ons personeel en van de vele vrijwilligers", stelt de Tiense burgemeester.