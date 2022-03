Ambulance Luc uit Bellegem ziet brandstofkosten met een kwart stijgen: "Van 10.000 naar 12.500 euro per maand"

Ook bij Dupont Foodie in Zwevegem, een groothandel in professioneel kookmateriaal, zijn de uitgaven voor brandstof op 2 maanden tijd met een kwart gestegen. Het bedrijf vraagt daarom aan de vertegenwoordigers om hun afspraken in een logische volgorde te plannen zodat ze zo weinig mogelijk kilometers moeten afleggen. Het bedrijf wil ook klanten laten samenkomen op 1 plek. "We zijn aan het nadenken om mini-events te organiseren en de mensen op 1 locatie samen te brengen. We moeten echt efficiënter gaan werken dan we vroeger deden."