Bestelling stookolie morgen plots ruim 500 euro goedkoper

De nieuwe maximumprijs voor stookolie (50S) bedraagt 1,1046 euro per liter, voor bestellingen van minstens 2.000 liter, zo deelt de federale overheidsdienst Economie mee. Nu is dat nog 1,39 euro per liter, een record. De maximumprijs voor bestellingen van minder dan 2.000 liter zakt naar 1,1352 euro per liter. Ook dat is een daling met meer dan 28 cent.

Gisteren daalde de olieprijs even sterk. Stookolie volgt altijd meteen de evolutie van de olieprijs, in tegenstelling tot brandstof. Stookolie is sinds de Russische inval in Oekraïne razendsnel duurder geworden. Niet per se door echte grote tekorten, wel door onrust en speculatie op de internationale markten over de geopolitieke toestand en de eventuele impact op leveringen. De maximumprijzen voor stookolie liggen sinds begin maart hoger dan 1 euro per liter.