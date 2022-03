Succesvolle musical 40-45 stopt deze zomer definitief

Voor hoofdrolspeler Jelle Cleymans is het een beetje dubbel dat het einde nu in zicht is. "Door de coronajaren is de schwung en de rek er een beetje uitgeraakt. Op een bepaalde manier voelt het nu alsof dat we terug mogen beginnen om dan terug te stoppen. Dat is een beetje raar, maar na 500 voorstellingen is het ook wel welletjes geweest", zegt hij op Radio 2 Antwerpen. "Nu, ik denk dat de geesten wel rijp waren om de tanden in iets nieuws te zetten."