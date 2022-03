Twee jaar na start corona-epidemie bezoekt minister Frank Vandenbroucke AZ Groeninge in Kortrijk

De minister maakte er geen geheim van waarom hij het AZ Groeninge als enige ziekenhuis in Vlaanderen een bezoekje bracht. “Deze instelling is een schoolvoorbeeld hoe een groot ziekenhuis zo’n pandemie moet aanpakken. De tomeloze inzet, de samenwerkingsverbanden die werden gevormd met de WZC’s en andere zorginstanties in de buurt en het gezond verstand dat aan de dag werd gelegd om de pandemie in te dijken maken een diepe indruk op mij”, reageerde de minister na een korte rondleiding in het megaziekenhuis dat meer dan 1000 bedden telt. “We hebben de zorgverleners hier echt boven zichzelf zien uitstijgen. Maar tegelijk merk ik ook dat de batterijen van iedereen hier in het ziekenhuis leeg zijn. We moeten de hele sector dus op adem laten komen en alert blijven. Ook tijdens code geel blijft het de bedoeling om covid onder controle te houden.”