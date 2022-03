Verdwaalde kat in Leuven blijkt meegereisd met vluchtelingen uit Oekraïne

De kat werd vanmorgen gevonden in de buurt van het politiekantoor van Leuven, op de Philipssite. Ze bleek gechipt te zijn. Ilse Ferdinand van Zwerfkat in Leuven: "De chip was niet in ons land geregistreerd. Maar na wat zoeken bleek de kat in Oekraïne geregistreerd te zijn. We vermoedden dat de kat was meegekomen met vluchtelingen. Het diertje was zeer bang en schichtig; het had dus zo goed als zeker een stresserende reis achter de rug."