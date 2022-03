Verkeerspaaltje in het centrum van Maasmechelen al voor de zesde keer omver gereden

Het intussen beruchte verkeerspaaltje staat op een druk kruispunt in Maasmechelen: waar de Rijksweg de Dokter Haubenlaan en de Jozef Smeetsstraat kruist. Dat kruispunt is onlangs wat heraangelegd, en de vluchtheuvel waarop het paaltje staat is wat langer gemaakt. En sindsdien wordt het paaltje geregeld omver gereden door afdraaiend verkeer.

Een buurtbewoner volgt de belevenissen van het paaltje nauwgezet op en laat dat weten in een facebookgroep van Maasmechelen. De eerste keer dat het paaltje werd omver gereden was tijdens de kerstdagen van 2021. Er kwam toen enkele dagen later een nieuw paaltje, geplaatst door een werknemer van Wegen en Verkeer. Maar ook dat werd omver gereden. Volgens de buurtbewoner is het nu al paaltje nummer zes dat omver ligt.