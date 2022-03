"Verklaring van Versailles" zet Europese Unie op spoor naar sterkere defensie en meer onafhankelijkheid

Op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders de "Verklaring van Versailles" goedgekeurd. Daarin gaat het niet alleen over de toekomstige relatie met Oekraïne, maar ook over de ambitie om een sterkere defensie uit te bouwen en meer onafhankelijkheid na te streven bij bijvoorbeeld de productie van chips.

Opvallend is dat er minder wordt geruzied, hoewel dit niet betekent dat iedereen nu op dezelfde lijn zit. Zo zijn onder meer Polen en de Baltische staten pleitbezorger om de gasinvoer vanuit Rusland stil te leggen, terwijl landen als Hongarije of Duitsland, die voor hun energie veel afhankelijker van de Russen zijn, dat helemaal niet zien zitten.

"Over het algemeen kan je zeggen dat de 27 Europese lidstaten de voorbije twee weken een grote vorm van eensgezindheid hebben getoond", vat Rob Heibaut samen. "Dat is in deze crisis erg belangrijk om te kunnen wégen op dit conflict."

Op 24 maart komen de Europese leiders weer samen in Brussel. Dat wordt een belangrijke top want dan komt allicht meer duidelijkheid over hoe Europa de gasprijzen wil gaan plafonneren. En uiteraard zal het dan ook wel gaan over de toestand in Oekraïne, de economische gevolgen daarvan de nieuwe vluchtelingenstroom in Europa en de nood aan een eventueel nieuw Europees herstelfonds.