Vissers op Noordzee weldra gecontroleerd op gebruik drugs en alcohol: "Verdovende middelen zijn gewoonte geworden"

Ook reder Eddy Cattoor erkent het probleem en is blij met de controles. "Ik denk niet dat alcohol- en druggebruik in de visserij meer voorkomt dan in andere bedrijven. Maar het probleem is er wel. Als een visser wordt gecontroleerd en hij is onder invloed, dan mag het volledig schip niet uitvaren. Dat is natuurlijk nadelig voor ons. Wij zijn daar de dupe van. Daardoor wordt druggebruik vaak niet aangegeven en wordt het in alle stilte getolereerd zodat het schip op zee kan."

Vissers zouden drugs nemen om het harde werk aan te kunnen, maar dat klopt niet meer volgens de reder. "Het werk op een modern vissersschip is tegenwoordig veel rustiger dan pakweg 10 jaar geleden. De vissers werken ook maar 8 à 9 uur per dag, net zoals in een ander bedrijf."