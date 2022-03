Voorbijgangers redden autobestuurder uit brandende wagen na ongeval

Op de E403 richting Kortrijk reed deze ochtend rond 5 uur een kleine auto langs achteren in op een bestelwagen. Die werd door de kracht tegen de middenberm gekatapulteerd en kwam uiteindelijk tot stilstand op de rechterrijstrook. De personenwagen belandde in de gracht en vloog daarna in brand.

Een vrachtwagenchauffeur en een autobestuurder die het ongeval zagen gebeuren zijn gestopt en hebben de chauffeur op tijd uit de auto kunnen halen. Daarna is die volledig uitgebrand. De brandweer kwam nog ter plaatse om de wagen te blussen. Beide chauffeurs, zowel van de bestelwagen als van de personenwagen, werden naar het ziekenhuis gebracht.