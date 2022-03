Voormalig PS-politicus Alain Mathot in beroep veroordeeld wegens corruptie

Mathot zelf houdt vol dat hij onschuldig is en zegt dat hij het hierbij niet zal laten.

Alain Mathot is een voormalig Kamerlid van de Parti Socialiste (PS) en oud-burgemeester van de Luikse gemeente Seraing. Hij is de zoon van de in 2005 overleden oud-minister Guy Mathot, wiens naam is genoemd is verschillende corruptiezaken. In het Agustaschandaal was Guy Mathot één van de drie Guy's, naast zijn partijgenoten Guy Spitaels en Guy Coëme.