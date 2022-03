Drie zusjes uit Beselare staan op het podium van BK veldlopen: "We zouden wel de nieuwe Borlées willen worden"

De prestatie van de zusjes gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. "We krijgen heel veel felicitaties van onze klasgenoten en van de juffen." Of ze de snelste zusjes van het land kunnen worden? "Hopelijk, we kunnen het in elk geval proberen. Het is eigenlijk wel een droom. We blijven trainen zolang we er zin in hebben." De snelle loopbenen zitten misschien wel in de genen. "Onze mama heeft atletiek gedaan en een nonkel van de kant van onze papa deed ooit mee aan de Olympische Spelen, ook in atletiek. Dat was in de jaren '60 denken we. "